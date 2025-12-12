رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتلفزيون سوريا: علاقتنا مع سوريا جيدة وسأزور دمشق عندما يتم إبرام اتفاق يتعلق بالحدود اللبنانية السورية أو أي اتفاق آخر بين البلدين

