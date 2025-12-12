تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: المنطقة الاقتصادية الحرة المقترحة في دونباس معقدة لكنها قد تنجح
Lebanon 24
12-12-2025
|
18:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبيرغ تحذّر: أي خلل قد يُسقط "قوة ترامب الاقتصادية"
Lebanon 24
بلومبيرغ تحذّر: أي خلل قد يُسقط "قوة ترامب الاقتصادية"
13/12/2025 10:04:19
13/12/2025 10:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
باولي رئيساً لشاغلي المنطقة الحرة في مرفأ بيروت
Lebanon 24
باولي رئيساً لشاغلي المنطقة الحرة في مرفأ بيروت
13/12/2025 10:04:19
13/12/2025 10:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تعتبر المقترح الأميركي للسلام موضوعيًا لكنه بحاجة لمشاركة أوروبا
Lebanon 24
موسكو تعتبر المقترح الأميركي للسلام موضوعيًا لكنه بحاجة لمشاركة أوروبا
13/12/2025 10:04:19
13/12/2025 10:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: الهجمات الروسية الجبانة لا تستهدف أوكرانيا فحسب لكنها تهدد أمن بريطانيا الاقتصادي
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: الهجمات الروسية الجبانة لا تستهدف أوكرانيا فحسب لكنها تهدد أمن بريطانيا الاقتصادي
13/12/2025 10:04:19
13/12/2025 10:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة الضهيرة في قضاء صور بـ7 قذائف هاون
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة الضهيرة في قضاء صور بـ7 قذائف هاون
02:39 | 2025-12-13
13/12/2025 02:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: وجود شبكات فساد موحدة بين كييف والاتحاد الأوروبي يفسر تقاعس العديد من هيئات الدولية
Lebanon 24
الخارجية الروسية: وجود شبكات فساد موحدة بين كييف والاتحاد الأوروبي يفسر تقاعس العديد من هيئات الدولية
02:32 | 2025-12-13
13/12/2025 02:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز السياسيين الغربيين لتورطهم معه في الفساد
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز السياسيين الغربيين لتورطهم معه في الفساد
02:28 | 2025-12-13
13/12/2025 02:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة قبالة "جاسك الغربية" كانت تنقل وقودا مهربا
Lebanon 24
إعلام إيراني: ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة قبالة "جاسك الغربية" كانت تنقل وقودا مهربا
02:28 | 2025-12-13
13/12/2025 02:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ6 آليات عسكرية في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب 4 حواجز
Lebanon 24
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ6 آليات عسكرية في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب 4 حواجز
02:19 | 2025-12-13
13/12/2025 02:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:39 | 2025-12-13
"لبنان 24": مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة الضهيرة في قضاء صور بـ7 قذائف هاون
02:32 | 2025-12-13
الخارجية الروسية: وجود شبكات فساد موحدة بين كييف والاتحاد الأوروبي يفسر تقاعس العديد من هيئات الدولية
02:28 | 2025-12-13
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز السياسيين الغربيين لتورطهم معه في الفساد
02:28 | 2025-12-13
إعلام إيراني: ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة قبالة "جاسك الغربية" كانت تنقل وقودا مهربا
02:19 | 2025-12-13
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ6 آليات عسكرية في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب 4 حواجز
02:18 | 2025-12-13
إعلام إيراني: مصادرة ناقلة نفط أجنبية واعتقال طاقمها المكون من 18 فردا
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 10:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 10:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 10:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24