تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أردوغان بشأن لقائه بوتين: ناقشنا الحرب وجهود السلام والرئيس الروسي يدرك جيدا موقف تركيا من هذه القضية مثل كل الأطراف المعنية
Lebanon 24
13-12-2025
|
05:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: ناقش وفدان روسي وأوكراني في أبوظبي عمليات تبادل أسرى الحرب من الطرفين
Lebanon 24
بوتين: ناقش وفدان روسي وأوكراني في أبوظبي عمليات تبادل أسرى الحرب من الطرفين
13/12/2025 14:24:26
13/12/2025 14:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: بوتين والرئيس السوري سيناقشان وجود قواعد عسكرية روسية في سوريا
Lebanon 24
الكرملين: بوتين والرئيس السوري سيناقشان وجود قواعد عسكرية روسية في سوريا
13/12/2025 14:24:26
13/12/2025 14:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي وكندا يطالبان الأطراف المعنية بتنفيذ كل مراحل اتفاق غزة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي وكندا يطالبان الأطراف المعنية بتنفيذ كل مراحل اتفاق غزة
13/12/2025 14:24:26
13/12/2025 14:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: على كل الأطراف صون خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: على كل الأطراف صون خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة
13/12/2025 14:24:26
13/12/2025 14:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المستشار الألماني: الولايات المتحدة تدافع عن مصالحها بقوة وعلى ألمانيا وأوروبا الدفاع عن مصالحهما بالقوة نفسها
Lebanon 24
المستشار الألماني: الولايات المتحدة تدافع عن مصالحها بقوة وعلى ألمانيا وأوروبا الدفاع عن مصالحهما بالقوة نفسها
07:13 | 2025-12-13
13/12/2025 07:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: التصريحات الأميركية المؤيدة للاستيطان الإسرائيلي مرفوضة ومدانة
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: التصريحات الأميركية المؤيدة للاستيطان الإسرائيلي مرفوضة ومدانة
07:07 | 2025-12-13
13/12/2025 07:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية الكمبودية: تعليق عمل كل المعابر الحدودية مع تايلند
Lebanon 24
الداخلية الكمبودية: تعليق عمل كل المعابر الحدودية مع تايلند
06:38 | 2025-12-13
13/12/2025 06:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن رئيس الوزراء التايلاندي: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا
Lebanon 24
رويترز عن رئيس الوزراء التايلاندي: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا
06:32 | 2025-12-13
13/12/2025 06:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: نهنئ العراق على نجاح الانتخابات الأخيرة ونثق بقدرته على تشكيل المؤسسات الدستورية
Lebanon 24
غوتيريش: نهنئ العراق على نجاح الانتخابات الأخيرة ونثق بقدرته على تشكيل المؤسسات الدستورية
06:25 | 2025-12-13
13/12/2025 06:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:13 | 2025-12-13
المستشار الألماني: الولايات المتحدة تدافع عن مصالحها بقوة وعلى ألمانيا وأوروبا الدفاع عن مصالحهما بالقوة نفسها
07:07 | 2025-12-13
الرئاسة الفلسطينية: التصريحات الأميركية المؤيدة للاستيطان الإسرائيلي مرفوضة ومدانة
06:38 | 2025-12-13
الداخلية الكمبودية: تعليق عمل كل المعابر الحدودية مع تايلند
06:32 | 2025-12-13
رويترز عن رئيس الوزراء التايلاندي: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا
06:25 | 2025-12-13
غوتيريش: نهنئ العراق على نجاح الانتخابات الأخيرة ونثق بقدرته على تشكيل المؤسسات الدستورية
06:19 | 2025-12-13
رئيس الوزراء العراقي: انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة بالعراق يمثل بداية فصل جديد من التعاون مع المنظمة الدولية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 14:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 14:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 14:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24