"سانا" عن مصدر أمني: تعرُّض قوات الأمن السوري وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة مشتركة ومقتل مطلق النار من دون معرفة دوافع الحادث أو ملابساته

