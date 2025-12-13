"لبنان 24": الجيش لم يعثر حتى الآن على أسلحة داخل المنزل الذي هدّد العدوّ الإسرائيليّ باستهدافه في بلدة يانوح وهو يتابع الكشف ويتواصل بشكلٍ مباشر مع "الميكانيزم"

