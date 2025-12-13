الخارجية الأردنية: مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة ١٩ مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية خرق واضح للقانون الدولي وتقويض لجهود حل الدولتين

Lebanon 24