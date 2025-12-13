وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره الصيني يجددان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة

