وسائل إعلام سورية: قتلى وجرحى من عناصر قوى أمن الطرق إثر استهدافهم بالرصاص من قبل مجهولين على أوتستراد دمشق ـ حلب بالقرب من معرة النعمان جنوبي إدلب

Lebanon 24