الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أهمية ضمان وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام في غزة

