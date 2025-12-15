"رويترز": 4 ناقلات نفط على الأقل كان مقررًا لها أن تصل إلى فنزويلا لشحن حمولاتها من النفط عادت أدراجها بعد مصادرة البحرية الأميركية ناقلة نفط مؤخرًا

