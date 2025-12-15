تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فايننشال تايمز: البرلمان الألماني تعرض لهجوم إلكتروني خلال زيارة زيلينسكي
Lebanon 24
15-12-2025
|
15:35
صحيفة بيلد: اضطرابات كبيرة في الوصول للبريد الإلكتروني والإنترنت بمبنى البرلمان الألماني خلال زيارة زيلنسكي له
Lebanon 24
صحيفة بيلد: اضطرابات كبيرة في الوصول للبريد الإلكتروني والإنترنت بمبنى البرلمان الألماني خلال زيارة زيلنسكي له
16/12/2025 05:24:22
16/12/2025 05:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"فايننشال تايمز": ترامب يمنح زيلينسكي أيامًا للرد على مقترح السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
"فايننشال تايمز": ترامب يمنح زيلينسكي أيامًا للرد على مقترح السلام في أوكرانيا
16/12/2025 05:24:22
16/12/2025 05:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي يبلغ نظراءه الأوروبيين بتعرضه لضغوط في اتصال مع ويتكوف وكوشنر لاتخاذ قرار سريع (فايننشال تايمز)
Lebanon 24
زيلنسكي يبلغ نظراءه الأوروبيين بتعرضه لضغوط في اتصال مع ويتكوف وكوشنر لاتخاذ قرار سريع (فايننشال تايمز)
16/12/2025 05:24:22
16/12/2025 05:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة البرلمان الألماني: بلادنا أصبحت بيت دعارة لأوروبا
Lebanon 24
رئيسة البرلمان الألماني: بلادنا أصبحت بيت دعارة لأوروبا
16/12/2025 05:24:22
16/12/2025 05:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: يجب أن تبقى أوكرانيا ذات سيادة وأن تبقى أوروبا آمنة
Lebanon 24
ماكرون: يجب أن تبقى أوكرانيا ذات سيادة وأن تبقى أوروبا آمنة
18:45 | 2025-12-15
15/12/2025 06:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: مع الأوروبيين والأوكرانيين والأميركيين نعزّز تقاربنا والدعم العسكري والضمانات الأمنية القوية
Lebanon 24
ماكرون: مع الأوروبيين والأوكرانيين والأميركيين نعزّز تقاربنا والدعم العسكري والضمانات الأمنية القوية
18:38 | 2025-12-15
15/12/2025 06:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا ويجب أن تبقى ذات سيادة وأن تبقى أوروبا آمنة
Lebanon 24
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا ويجب أن تبقى ذات سيادة وأن تبقى أوروبا آمنة
18:37 | 2025-12-15
15/12/2025 06:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله
18:21 | 2025-12-15
15/12/2025 06:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: سنطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا السلام
Lebanon 24
زيلينسكي: سنطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا السلام
18:16 | 2025-12-15
15/12/2025 06:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
02:15 | 2025-12-15
15/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
18:45 | 2025-12-15
ماكرون: يجب أن تبقى أوكرانيا ذات سيادة وأن تبقى أوروبا آمنة
18:38 | 2025-12-15
ماكرون: مع الأوروبيين والأوكرانيين والأميركيين نعزّز تقاربنا والدعم العسكري والضمانات الأمنية القوية
18:37 | 2025-12-15
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا ويجب أن تبقى ذات سيادة وأن تبقى أوروبا آمنة
18:21 | 2025-12-15
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله
18:16 | 2025-12-15
زيلينسكي: سنطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا السلام
17:57 | 2025-12-15
تظاهرة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس دعماً للرئيس مادورو ورفضاً للتهديدات الأميركية
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 05:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 05:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 05:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
