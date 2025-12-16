الرئيس جوزاف عون عرض الأوضاع الأمنية وعمل المديرية العامة لأمن الدولة مع المدير العام اللواء ادغار لاوندس لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات العامة

Lebanon 24