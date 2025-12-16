تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الكرملين: لا نريد وقفا للنار يمنح أوكرانيا فرصة للاستعداد بشكل أفضل لاستمرار الحرب
Lebanon 24
16-12-2025
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
16/12/2025 14:19:57
16/12/2025 14:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع لصحيفة "واشنطن بوست": رفع العقوبات ضروري لمنح سوريا فرصة للتعافي من عقود الحرب
Lebanon 24
الشرع لصحيفة "واشنطن بوست": رفع العقوبات ضروري لمنح سوريا فرصة للتعافي من عقود الحرب
16/12/2025 14:19:57
16/12/2025 14:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: نريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافنا وضمان السلام في أوروبا مستقبلا
Lebanon 24
الكرملين: نريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافنا وضمان السلام في أوروبا مستقبلا
16/12/2025 14:19:57
16/12/2025 14:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: مستعدون للاستمرار بلقاء الأميركيين لحل أزمة أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: مستعدون للاستمرار بلقاء الأميركيين لحل أزمة أوكرانيا
16/12/2025 14:19:57
16/12/2025 14:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بريطانيا تتعهد بدعم دفاعات أوكرانيا الجوية بـ 805 ملايين دولار
Lebanon 24
بريطانيا تتعهد بدعم دفاعات أوكرانيا الجوية بـ 805 ملايين دولار
07:09 | 2025-12-16
16/12/2025 07:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي: أكثر من 500 طلب استقالة قدمها أفراد الخدمة الدائمة خلال العام الماضي
Lebanon 24
يديعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي: أكثر من 500 طلب استقالة قدمها أفراد الخدمة الدائمة خلال العام الماضي
07:08 | 2025-12-16
16/12/2025 07:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلي: أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مفترق "غوش عتصيون" بين الخليل وبيت لحم وفرار سائق السيارة ولا إصابات
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلي: أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مفترق "غوش عتصيون" بين الخليل وبيت لحم وفرار سائق السيارة ولا إصابات
06:58 | 2025-12-16
16/12/2025 06:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي السورية تلقي القبض على الخلية التي استهدفت عناصر أمن الطرق قرب "معرة النعمان" في ريف مدينة إدلب شمال غربي البلاد (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي السورية تلقي القبض على الخلية التي استهدفت عناصر أمن الطرق قرب "معرة النعمان" في ريف مدينة إدلب شمال غربي البلاد (سكاي نيوز عربية)
06:32 | 2025-12-16
16/12/2025 06:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهولندي: يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب على أعمال روسيا الحربية في أوكرانيا
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهولندي: يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب على أعمال روسيا الحربية في أوكرانيا
06:15 | 2025-12-16
16/12/2025 06:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
10:01 | 2025-12-15
15/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
10:30 | 2025-12-15
15/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
11:00 | 2025-12-15
15/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:09 | 2025-12-16
بريطانيا تتعهد بدعم دفاعات أوكرانيا الجوية بـ 805 ملايين دولار
07:08 | 2025-12-16
يديعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي: أكثر من 500 طلب استقالة قدمها أفراد الخدمة الدائمة خلال العام الماضي
06:58 | 2025-12-16
وسائل إعلام إسرائيلي: أنباء أولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مفترق "غوش عتصيون" بين الخليل وبيت لحم وفرار سائق السيارة ولا إصابات
06:32 | 2025-12-16
قوى الأمن الداخلي السورية تلقي القبض على الخلية التي استهدفت عناصر أمن الطرق قرب "معرة النعمان" في ريف مدينة إدلب شمال غربي البلاد (سكاي نيوز عربية)
06:15 | 2025-12-16
رئيس الوزراء الهولندي: يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب على أعمال روسيا الحربية في أوكرانيا
06:11 | 2025-12-16
وزير الدفاع البريطاني: ندعم دفاع أوكرانيا الآن من أجل تحقيق السلام في المستقبل
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 14:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 14:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 14:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24