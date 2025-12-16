تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
7
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأونروا: إسرائيل تمنعنا من إدخال المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة منذ أشهر ويجب أن يتوقف هذا الوضع فورا
Lebanon 24
16-12-2025
|
12:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم وكالة "الأونروا": إسرائيل تواصل منعنا من إدخال المساعدات إلى غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
المتحدث باسم وكالة "الأونروا": إسرائيل تواصل منعنا من إدخال المساعدات إلى غزة (سكاي نيوز)
17/12/2025 03:37:44
17/12/2025 03:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا خارجية الأردن وتركيا يؤكدان في اتصال هاتفي ضرورة رفع كل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا
Lebanon 24
وزيرا خارجية الأردن وتركيا يؤكدان في اتصال هاتفي ضرورة رفع كل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا
17/12/2025 03:37:44
17/12/2025 03:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا للتلفزيون العربي: إسرائيل لا تزال ترفض إدخال الخيام والمساعدات التابعة للوكالة
Lebanon 24
الأونروا للتلفزيون العربي: إسرائيل لا تزال ترفض إدخال الخيام والمساعدات التابعة للوكالة
17/12/2025 03:37:44
17/12/2025 03:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة للجزيرة: الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
Lebanon 24
رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة للجزيرة: الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
17/12/2025 03:37:44
17/12/2025 03:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال تقتحم بلدة صيدا شمال طولكرم في الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة صيدا شمال طولكرم في الضفة الغربية
18:50 | 2025-12-16
16/12/2025 06:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّة راجلة للاحتلال تقتحم البلدة القديمة بمدينة نابلس
Lebanon 24
قوّة راجلة للاحتلال تقتحم البلدة القديمة بمدينة نابلس
18:22 | 2025-12-16
16/12/2025 06:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس
18:18 | 2025-12-16
16/12/2025 06:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف شرقي مدينة غزة
Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف شرقي مدينة غزة
18:00 | 2025-12-16
16/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف جنوبي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
قصف مدفعي يستهدف جنوبي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
17:52 | 2025-12-16
16/12/2025 05:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:50 | 2025-12-16
قوات الاحتلال تقتحم بلدة صيدا شمال طولكرم في الضفة الغربية
18:22 | 2025-12-16
قوّة راجلة للاحتلال تقتحم البلدة القديمة بمدينة نابلس
18:18 | 2025-12-16
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس
18:00 | 2025-12-16
قصف مدفعي يستهدف شرقي مدينة غزة
17:52 | 2025-12-16
قصف مدفعي يستهدف جنوبي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
17:50 | 2025-12-16
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال القدس المحتلة
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 03:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 03:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
17/12/2025 03:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24