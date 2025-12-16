مسؤول في البيت الابيض: العامل الحاسم يبقى الدور الإيراني إذ تعتبر واشنطن أن أي سلام مستدام في إسرائيل ولبنان وغزة يبقى مستحيلاً طالما نفوذ طهران مستمر عبر الجماعات المسلحة (mtv)

Lebanon 24