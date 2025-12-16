الأمن السوري يحبط خلية داعشية...مقتل القائد واعتقال 8 متورطين

أعلنت السلطات مقتل رئيس خلية مرتبطة بتنظيم داعش واعتقلت ثمانية آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف الأحد في شمال البلاد.

وقالت السورية في بيان إن العملية "استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي"، وأدت العملية إلى "إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم ثمانية، وحُيّد (قُتل) العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة".

وأفادت الوزارة بعملية أمنية ثانية بناء على المعلومات التي جمعتها من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن "ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم-دال، إلى جانب أسلحة رشاشة".

وقالت الداخلية إن المجموعة المستهدفة "مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب".

وأفادت الرسمية " " بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء تنفيذ مهامها على طريق جنوب المحافظة.

وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف الأحد دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر وإصابة خامس، بحسب وزارة الداخلية السورية.