الأمن السوري يحبط خلية داعشية...مقتل القائد واعتقال 8 متورطين

أعلنت السلطات السورية مقتل رئيس خلية مرتبطة بتنظيم داعش واعتقلت ثمانية آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف الأحد قوات الأمن في شمال البلاد.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن العملية "استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي"، وأدت العملية إلى "إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم ثمانية، وحُيّد (قُتل) العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة".
وأفادت الوزارة بعملية أمنية ثانية بناء على المعلومات التي جمعتها من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن "ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم-دال، إلى جانب أسلحة رشاشة".
وقالت الداخلية إن المجموعة المستهدفة "مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب المحافظة.
وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف الأحد دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس، بحسب وزارة الداخلية السورية.