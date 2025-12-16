تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أخبار عاجلة

الأمن السوري يحبط خلية داعشية...مقتل القائد واعتقال 8 متورطين

Lebanon 24
16-12-2025 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1456231-639015247386708174.png
Doc-P-1456231-639015247386708174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 أعلنت السلطات السورية مقتل رئيس خلية مرتبطة بتنظيم داعش واعتقلت ثمانية آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف الأحد قوات الأمن في شمال البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن العملية "استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي"، وأدت العملية إلى "إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم ثمانية، وحُيّد (قُتل) العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة".

وأفادت الوزارة بعملية أمنية ثانية بناء على المعلومات التي جمعتها من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن "ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم-دال، إلى جانب أسلحة رشاشة".

وقالت الداخلية إن المجموعة المستهدفة "مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب المحافظة.

وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف الأحد دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس، بحسب وزارة الداخلية السورية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن السوري يكشف مخطط خلية داعشية في دير الزور
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط محاولة تهريب 8 ملايين حبة كبتاغون إلى دولة عربية.. وهؤلاء هم المتورطون!
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية إلى لبنان وتوقيف 4 متورطين وتحـييد آخر
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن استنكر مقتل الشاب ابو حنا: لمحاسبة المتورطين
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

وزارة الداخلية

وكالة الأنباء

معرة النعمان

قوات الأمن

نظيم داعش

السورية

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
Lebanon24
18:50 | 2025-12-16
Lebanon24
18:22 | 2025-12-16
Lebanon24
18:18 | 2025-12-16
Lebanon24
18:00 | 2025-12-16
Lebanon24
17:52 | 2025-12-16
Lebanon24
17:50 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24