تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: 7 حوادث سير وقتيل و 6 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
17-12-2025
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 7 جرحى في 6 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: 7 جرحى في 6 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
17/12/2025 11:02:44
17/12/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
17/12/2025 11:02:44
17/12/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و ٤ جرحى في 5 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و ٤ جرحى في 5 حوادث سير في خلال الساعات الـ24 الماضية
17/12/2025 11:02:44
17/12/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
Lebanon 24
6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
17/12/2025 11:02:44
17/12/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الأوكراني: وجهنا ضربة فعالة لأهداف استراتيجية ونفطية داخل روسيا
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: وجهنا ضربة فعالة لأهداف استراتيجية ونفطية داخل روسيا
03:56 | 2025-12-17
17/12/2025 03:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: الحكومة ستصدر قبل نهاية العام الجاري بياناً رسمياً تُعلن فيه ما قام به الجيش جنوب الليطاني
Lebanon 24
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: الحكومة ستصدر قبل نهاية العام الجاري بياناً رسمياً تُعلن فيه ما قام به الجيش جنوب الليطاني
03:53 | 2025-12-17
17/12/2025 03:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طارق متري خلال المؤتمر السنوي لمركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط: الجيش جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة وذلك من دون جدول زمني على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي
Lebanon 24
طارق متري خلال المؤتمر السنوي لمركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط: الجيش جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة وذلك من دون جدول زمني على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي
03:52 | 2025-12-17
17/12/2025 03:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويتجولون في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
Lebanon 24
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويتجولون في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
03:51 | 2025-12-17
17/12/2025 03:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة محاور (الجزيرة)
Lebanon 24
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة محاور (الجزيرة)
03:50 | 2025-12-17
17/12/2025 03:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:56 | 2025-12-17
الجيش الأوكراني: وجهنا ضربة فعالة لأهداف استراتيجية ونفطية داخل روسيا
03:53 | 2025-12-17
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: الحكومة ستصدر قبل نهاية العام الجاري بياناً رسمياً تُعلن فيه ما قام به الجيش جنوب الليطاني
03:52 | 2025-12-17
طارق متري خلال المؤتمر السنوي لمركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط: الجيش جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة وذلك من دون جدول زمني على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي
03:51 | 2025-12-17
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويتجولون في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
03:50 | 2025-12-17
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة محاور (الجزيرة)
03:28 | 2025-12-17
رويترز: القوات المسلحة الأوكرانية تقول إنها استهدفت مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 11:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24