تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
7
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الأوكراني: ندعو الشركاء إلى الموافقة على قرارات سياسية ومالية للتصدي روسيا
Lebanon 24
17-12-2025
|
12:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: سأعقد اجتماعات في برلين مع ممثلي ترامب وشركائنا الأوروبيين بشأن التفاهم السياسي لإنهاء الحرب
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: سأعقد اجتماعات في برلين مع ممثلي ترامب وشركائنا الأوروبيين بشأن التفاهم السياسي لإنهاء الحرب
17/12/2025 21:38:51
17/12/2025 21:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوفد الأوكراني المفاوض: يجب أن نبذل جهدنا مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب بشكل لائق
Lebanon 24
رئيس الوفد الأوكراني المفاوض: يجب أن نبذل جهدنا مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب بشكل لائق
17/12/2025 21:38:51
17/12/2025 21:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام: الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول للعسكريين
Lebanon 24
وزير الإعلام: الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول للعسكريين
17/12/2025 21:38:51
17/12/2025 21:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: روسيا تميل إلى إقحام العديد من القضايا غير الضرورية في المفاوضات
Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: روسيا تميل إلى إقحام العديد من القضايا غير الضرورية في المفاوضات
17/12/2025 21:38:51
17/12/2025 21:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 1.21 % لتسجل 55.94 دولارا للبرميل
Lebanon 24
العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 1.21 % لتسجل 55.94 دولارا للبرميل
14:37 | 2025-12-17
17/12/2025 02:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: الشيء الوحيد الذي يتعين على الاتحاد الأووربي فعله حالياً هو دعم جهود ترامب لتحقيق السلام
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: الشيء الوحيد الذي يتعين على الاتحاد الأووربي فعله حالياً هو دعم جهود ترامب لتحقيق السلام
14:34 | 2025-12-17
17/12/2025 02:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: أعلنا أكثر من مرة عدم نيتنا صنع سلاح نووي وجاهزون لعمليات التفتيش الدولية
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: أعلنا أكثر من مرة عدم نيتنا صنع سلاح نووي وجاهزون لعمليات التفتيش الدولية
14:11 | 2025-12-17
17/12/2025 02:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
14:08 | 2025-12-17
17/12/2025 02:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر
Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر
13:49 | 2025-12-17
17/12/2025 01:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
23:44 | 2025-12-16
16/12/2025 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:37 | 2025-12-17
العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 1.21 % لتسجل 55.94 دولارا للبرميل
14:34 | 2025-12-17
رئيس وزراء المجر: الشيء الوحيد الذي يتعين على الاتحاد الأووربي فعله حالياً هو دعم جهود ترامب لتحقيق السلام
14:11 | 2025-12-17
الرئيس الإيراني: أعلنا أكثر من مرة عدم نيتنا صنع سلاح نووي وجاهزون لعمليات التفتيش الدولية
14:08 | 2025-12-17
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
13:49 | 2025-12-17
نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر
13:43 | 2025-12-17
الرئيس الإيراني: الطرف المقابل يسعى إلى سلب جميع عناصر قوتنا وإضعاف بلادنا أمام الكيان الصهيوني
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 21:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 21:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 21:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24