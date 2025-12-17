الجميّل: مددنا يدنا لكل الطوائف لنبني البلد معا ومشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية إنما مع سلاح حزب الله وأردنا ان يلاقينا أحد إلى منتصف الطريق ولكن المشكلة أن قرار حزب الله ليس بيدهم إنما قرار إيراني

Lebanon 24