الجميّل: أنا متحفظ على الهجوم على قائد الجيش وأعرف نوايا الرئيس عون والجيش والكل حريص على تنفيذ حصر السلاح ويحاولون التقدم من دون خلق توتر وصراع وتصادم

Lebanon 24