السفير المصري علاء موسى: كل ما يُقال عن أن رئيس الوزراء يحمل رسالة عالية النبرة ضد حزب الله كلام عار تماماً عن الصحة وأقل ما يقال عنه انه كلام فارغ (الجديد)

Lebanon 24