"التحكم المروري": طريق عيناتا - الأرز سالكة أمام مختلف الآليات نهاراً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً ومقطوعة ليلًا بسبب تكوّن طبقة من الجليد

