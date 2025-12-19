تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة التوقف عن تسليح ودعم الانفصاليين في تايوان
Lebanon 24
19-12-2025
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: نحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لتسليح تايوان
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لتسليح تايوان
19/12/2025 12:04:00
19/12/2025 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بوقف التجارب النووية
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بوقف التجارب النووية
19/12/2025 12:04:00
19/12/2025 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب عن وزارة التجارة الصينية: بيجين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
أ.ف.ب عن وزارة التجارة الصينية: بيجين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى الولايات المتحدة
19/12/2025 12:04:00
19/12/2025 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة لتايوان تُقوّض بشكل خطير سيادة الصين وأمنها وسنتخذ إجراءات لحماية بلادنا
Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: موافقة الولايات المتحدة على بيع أسلحة لتايوان تُقوّض بشكل خطير سيادة الصين وأمنها وسنتخذ إجراءات لحماية بلادنا
19/12/2025 12:04:00
19/12/2025 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين: أوروبا فشلت في سرقة الأصول الروسية المجمدة بسبب العواقب الوخيمة
Lebanon 24
بوتين: أوروبا فشلت في سرقة الأصول الروسية المجمدة بسبب العواقب الوخيمة
05:03 | 2025-12-19
19/12/2025 05:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: سندافع عن مصالحنا أمام المحاكم
Lebanon 24
بوتين: سندافع عن مصالحنا أمام المحاكم
04:59 | 2025-12-19
19/12/2025 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف عام 2024
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف عام 2024
04:48 | 2025-12-19
19/12/2025 04:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس الوزراء المصري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
Lebanon 24
وصول رئيس الوزراء المصري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
04:45 | 2025-12-19
19/12/2025 04:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: مستعدون للتسوية في أوكرانيا
Lebanon 24
بوتين: مستعدون للتسوية في أوكرانيا
04:22 | 2025-12-19
19/12/2025 04:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
10:00 | 2025-12-18
18/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
08:00 | 2025-12-18
18/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
12:27 | 2025-12-18
18/12/2025 12:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:03 | 2025-12-19
بوتين: أوروبا فشلت في سرقة الأصول الروسية المجمدة بسبب العواقب الوخيمة
04:59 | 2025-12-19
بوتين: سندافع عن مصالحنا أمام المحاكم
04:48 | 2025-12-19
منظمة الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف عام 2024
04:45 | 2025-12-19
وصول رئيس الوزراء المصري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
04:22 | 2025-12-19
بوتين: مستعدون للتسوية في أوكرانيا
04:20 | 2025-12-19
روسيا سلّمت أوكرانيا 1000 جثمان لجنودها القتلى مقابل 26 جثمانا لجنود روس
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 12:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24