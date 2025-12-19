جعجع: إنّ دور القوّات اللّبنانيّة ليس دورا حزبيا ضيّقا يشبه دور الأحزاب التقليديّة داخل المجتمعات بل هو نضال تراكميّ يحمل إرث شعب متجذّر منذ آلاف السنين في هذه الأرض

