جعجع: مشروع النائب جبران باسيل "الهائل" بشأن اقتراع المغتربين ليس له مثيل في التاريخ ومن يلعب بالنظام الداخلي للمجلس هو من يقاطع التشريع والجميع يشتكي بالمجالس المغلقة من ممارسات الرئيس برّي في مجلس النواب

Lebanon 24