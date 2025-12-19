جعجع: إذا لم تنجح مساعينا لإعطاء الحق للمغتربين في الانتخاب حيث هم أطلب من المغتربين التوجه إلى لبنان يوم الانتخاب للتصويت وتصحيح المسار القائم حالياً

Lebanon 24