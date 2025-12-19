تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
الصوت الذي سمع في الجنوب هو تفجير للجيش بين رامية و الصالحاني
Lebanon 24
19-12-2025
|
09:34
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الصوت القوي الذي سُمع في محيط بعلبك ناتج عن تفجير مخلفات
Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت القوي الذي سُمع في محيط بعلبك ناتج عن تفجير مخلفات
19/12/2025 20:01:55
19/12/2025 20:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت الذي سمع في ارجاء الجنوب ناجم عن تفجير للجيش في حقل القليعة
Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت الذي سمع في ارجاء الجنوب ناجم عن تفجير للجيش في حقل القليعة
19/12/2025 20:01:55
19/12/2025 20:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت الذي سمع في ارجاء الجنوب ناجم عن تفجير للجيش في حقل القليعة
Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت الذي سمع في ارجاء الجنوب ناجم عن تفجير للجيش في حقل القليعة
19/12/2025 20:01:55
19/12/2025 20:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت الذي سمع فجرا في أرجاء الجنوب ناجم عن تفجير لمخلفات الحرب قامت به قوات اليونيفيل في منطقة قطمون - أطراف رميش
Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت الذي سمع فجرا في أرجاء الجنوب ناجم عن تفجير لمخلفات الحرب قامت به قوات اليونيفيل في منطقة قطمون - أطراف رميش
19/12/2025 20:01:55
19/12/2025 20:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تحليق مسير على مستوى منخفض فوق قرى الزهراني
Lebanon 24
تحليق مسير على مستوى منخفض فوق قرى الزهراني
12:59 | 2025-12-19
19/12/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)
Lebanon 24
مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)
12:54 | 2025-12-19
19/12/2025 12:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيعقدان اجتماعا آخر اليوم مع مسؤولين من قطر ومصر وتركي
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيعقدان اجتماعا آخر اليوم مع مسؤولين من قطر ومصر وتركي
12:49 | 2025-12-19
19/12/2025 12:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان
12:21 | 2025-12-19
19/12/2025 12:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء ساحل الزهراني على مستوى منخفض
Lebanon 24
"لبنان 24": يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء ساحل الزهراني على مستوى منخفض
12:17 | 2025-12-19
19/12/2025 12:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات في إسرائيل من شنّ حربٍ على "حزب الله": الخطوة خطيرة
Lebanon 24
تحذيرات في إسرائيل من شنّ حربٍ على "حزب الله": الخطوة خطيرة
14:00 | 2025-12-18
18/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
12:59 | 2025-12-19
تحليق مسير على مستوى منخفض فوق قرى الزهراني
12:54 | 2025-12-19
مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)
12:49 | 2025-12-19
مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيعقدان اجتماعا آخر اليوم مع مسؤولين من قطر ومصر وتركي
12:21 | 2025-12-19
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان
12:17 | 2025-12-19
"لبنان 24": يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء ساحل الزهراني على مستوى منخفض
12:14 | 2025-12-19
سلام: تسليم الودائع سيكون خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 20:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 20:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 20:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
