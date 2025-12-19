تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو لـ"سكاي نيوز عربية": سندعم الجيش اللبناني مع الولايات المتحدة والسعودية لتسهيل عملية نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
19-12-2025
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: ندعم خطط الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: ندعم خطط الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله (الجزيرة)
19/12/2025 20:02:02
19/12/2025 20:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندعم الجيش اللبناني في مهمة نزع سلاح حزب الله وندعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة في الجنوب
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندعم الجيش اللبناني في مهمة نزع سلاح حزب الله وندعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة في الجنوب
19/12/2025 20:02:02
19/12/2025 20:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لتسهيل عملية نزع سلاح "حزب الله".. دعم أميركي فرنسي سعودي
Lebanon 24
لتسهيل عملية نزع سلاح "حزب الله".. دعم أميركي فرنسي سعودي
19/12/2025 20:02:02
19/12/2025 20:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الفرنسية: محادثات باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
"رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الفرنسية: محادثات باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله
19/12/2025 20:02:02
19/12/2025 20:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحليق مسير على مستوى منخفض فوق قرى الزهراني
Lebanon 24
تحليق مسير على مستوى منخفض فوق قرى الزهراني
12:59 | 2025-12-19
19/12/2025 12:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)
Lebanon 24
مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)
12:54 | 2025-12-19
19/12/2025 12:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيعقدان اجتماعا آخر اليوم مع مسؤولين من قطر ومصر وتركي
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيعقدان اجتماعا آخر اليوم مع مسؤولين من قطر ومصر وتركي
12:49 | 2025-12-19
19/12/2025 12:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان
12:21 | 2025-12-19
19/12/2025 12:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء ساحل الزهراني على مستوى منخفض
Lebanon 24
"لبنان 24": يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء ساحل الزهراني على مستوى منخفض
12:17 | 2025-12-19
19/12/2025 12:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات في إسرائيل من شنّ حربٍ على "حزب الله": الخطوة خطيرة
Lebanon 24
تحذيرات في إسرائيل من شنّ حربٍ على "حزب الله": الخطوة خطيرة
14:00 | 2025-12-18
18/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:59 | 2025-12-19
تحليق مسير على مستوى منخفض فوق قرى الزهراني
12:54 | 2025-12-19
مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)
12:49 | 2025-12-19
مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيعقدان اجتماعا آخر اليوم مع مسؤولين من قطر ومصر وتركي
12:21 | 2025-12-19
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان
12:17 | 2025-12-19
"لبنان 24": يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء ساحل الزهراني على مستوى منخفض
12:14 | 2025-12-19
سلام: تسليم الودائع سيكون خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 20:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 20:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 20:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24