تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القيادة المركزية الأميركية: العملية في سوريا حاسمة لمنع تخطيط داعش لهجمات إرهابية
Lebanon 24
19-12-2025
|
19:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا
20/12/2025 07:11:27
20/12/2025 07:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: نصب كمين مسلح من قبل تنظيم داعش ضد أفراد أميركيين في سوريا
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: نصب كمين مسلح من قبل تنظيم داعش ضد أفراد أميركيين في سوريا
20/12/2025 07:11:27
20/12/2025 07:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن
20/12/2025 07:11:27
20/12/2025 07:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن
20/12/2025 07:11:27
20/12/2025 07:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
التحكم المروري: قتيلان و12 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و12 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
00:08 | 2025-12-20
20/12/2025 12:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن استخدمت 100 قنبلة دقيقة باستهداف داعش في سوريا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن استخدمت 100 قنبلة دقيقة باستهداف داعش في سوريا
00:03 | 2025-12-20
20/12/2025 12:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: "قراصنة" إيرانيون يقولون إن لديهم "معلومات حساسة" عن بن غفير وغانتس وغوتليف وغالانت
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: "قراصنة" إيرانيون يقولون إن لديهم "معلومات حساسة" عن بن غفير وغانتس وغوتليف وغالانت
23:51 | 2025-12-19
19/12/2025 11:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل
23:45 | 2025-12-19
19/12/2025 11:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أميركا أبلغت إسرائيل قبل تنفيذها الضربات على داعش بسوريا
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: أميركا أبلغت إسرائيل قبل تنفيذها الضربات على داعش بسوريا
23:35 | 2025-12-19
19/12/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
02:51 | 2025-12-19
19/12/2025 02:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي : أهم قاعدة روسية في الشرق الأوسط ليست في سوريا
Lebanon 24
تقرير أميركي : أهم قاعدة روسية في الشرق الأوسط ليست في سوريا
03:30 | 2025-12-19
19/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:08 | 2025-12-20
التحكم المروري: قتيلان و12 جريحاً في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
00:03 | 2025-12-20
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن استخدمت 100 قنبلة دقيقة باستهداف داعش في سوريا
23:51 | 2025-12-19
وسائل إعلام إسرائيلية: "قراصنة" إيرانيون يقولون إن لديهم "معلومات حساسة" عن بن غفير وغانتس وغوتليف وغالانت
23:45 | 2025-12-19
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل
23:35 | 2025-12-19
إعلام إسرائيلي: أميركا أبلغت إسرائيل قبل تنفيذها الضربات على داعش بسوريا
23:29 | 2025-12-19
ترامب: الضربات على داعش بسوريا كانت ناجحة للغاية
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 07:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 07:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 07:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24