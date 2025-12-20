التحكم المروري: عطل طرأ على الخط الساخن 1720 العائد لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ويتعذر حاليا استقبال الاتصالات والعمل جار على المعالجة

