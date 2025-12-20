تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة أريحا في الضفة الغربية
Lebanon 24
20-12-2025
|
16:33
photos
0
قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا في الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا في الضفة الغربية
21/12/2025 02:25:10
21/12/2025 02:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا في الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا في الضفة الغربية
21/12/2025 02:25:10
21/12/2025 02:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل اعلام فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يقتحم مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية ومحيط كفر عقب شمال القدس
Lebanon 24
وسائل اعلام فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يقتحم مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية ومحيط كفر عقب شمال القدس
21/12/2025 02:25:10
21/12/2025 02:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل اعلام فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يقتحم مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية ومحيط كفر عقب شمال القدس
Lebanon 24
وسائل اعلام فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يقتحم مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية ومحيط كفر عقب شمال القدس
21/12/2025 02:25:10
21/12/2025 02:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: تحليق لطيران حربي مجهول في أجواء بادية الميادين جنوب شرقي محافظة دير الزور
Lebanon 24
إعلام سوري: تحليق لطيران حربي مجهول في أجواء بادية الميادين جنوب شرقي محافظة دير الزور
16:52 | 2025-12-20
20/12/2025 04:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: يجب كبح طموح اليابان من امتلاك أسلحة نووية
Lebanon 24
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: يجب كبح طموح اليابان من امتلاك أسلحة نووية
16:32 | 2025-12-20
20/12/2025 04:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": المدفعية الاسرائيلية اطلقت قذائف ضوئية في أجواء مزرعة شانوح في اطراف بلدة حلتا
Lebanon 24
"لبنان24": المدفعية الاسرائيلية اطلقت قذائف ضوئية في أجواء مزرعة شانوح في اطراف بلدة حلتا
16:30 | 2025-12-20
20/12/2025 04:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: نؤكد التزامنا باستمرار وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
حماس: نؤكد التزامنا باستمرار وقف إطلاق النار في غزة
16:12 | 2025-12-20
20/12/2025 04:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر
15:45 | 2025-12-20
20/12/2025 03:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
02:19 | 2025-12-20
20/12/2025 02:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
16:52 | 2025-12-20
إعلام سوري: تحليق لطيران حربي مجهول في أجواء بادية الميادين جنوب شرقي محافظة دير الزور
16:32 | 2025-12-20
وكالة الأنباء الكورية الشمالية: يجب كبح طموح اليابان من امتلاك أسلحة نووية
16:30 | 2025-12-20
"لبنان24": المدفعية الاسرائيلية اطلقت قذائف ضوئية في أجواء مزرعة شانوح في اطراف بلدة حلتا
16:12 | 2025-12-20
حماس: نؤكد التزامنا باستمرار وقف إطلاق النار في غزة
15:45 | 2025-12-20
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر
15:29 | 2025-12-20
رئيس الاستعلامات المصرية: لا يوجد أي تواصل دبلوماسي مباشر بين مصر وإسرائيل
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 02:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 02:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 02:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
