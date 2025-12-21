تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية المصري: ليس لدينا مشاكل مع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي
Lebanon 24
21-12-2025
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: نرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
21/12/2025 21:12:48
21/12/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر بحكومة دارفور: الجيش السوداني تصدى لمسيرات في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق
Lebanon 24
مصدر بحكومة دارفور: الجيش السوداني تصدى لمسيرات في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق
21/12/2025 21:12:48
21/12/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: الدعم السريع استهدفت أم درمان في الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل فجرا
Lebanon 24
الحدث: الدعم السريع استهدفت أم درمان في الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل فجرا
21/12/2025 21:12:48
21/12/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر للتلفزيون العربي: زيارة وزير الخارجية المصري إلى لبنان تأتي بالتنسيق مع دول إقليمية وغربية
Lebanon 24
مصادر للتلفزيون العربي: زيارة وزير الخارجية المصري إلى لبنان تأتي بالتنسيق مع دول إقليمية وغربية
21/12/2025 21:12:48
21/12/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": دوي انفجارين عند أطراف بلدة مارون الراس في جهة مدينة بنت جبيل بالتزامن مع تحليق طائرات كوادكوبتر في أجواء البلدة
Lebanon 24
"لبنان 24": دوي انفجارين عند أطراف بلدة مارون الراس في جهة مدينة بنت جبيل بالتزامن مع تحليق طائرات كوادكوبتر في أجواء البلدة
13:58 | 2025-12-21
21/12/2025 01:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات إسرائيلية تتوغل على الطريق الرابط بين قريتي الصمدانية والعجرف بريف القنيطرة في سوريا
Lebanon 24
قوات إسرائيلية تتوغل على الطريق الرابط بين قريتي الصمدانية والعجرف بريف القنيطرة في سوريا
13:56 | 2025-12-21
21/12/2025 01:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة واشنطن: وحدات شرطة العاصمة تحقق في حادث إطلاق نار وسط المدينة
Lebanon 24
شرطة واشنطن: وحدات شرطة العاصمة تحقق في حادث إطلاق نار وسط المدينة
13:55 | 2025-12-21
21/12/2025 01:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: رئيس الوزراء البريطاني ناقش مع الرئيس الأميركي الجهود المبذولة لتحقيق "نهاية عادلة ودائمة" للحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
رويترز: رئيس الوزراء البريطاني ناقش مع الرئيس الأميركي الجهود المبذولة لتحقيق "نهاية عادلة ودائمة" للحرب في أوكرانيا
13:28 | 2025-12-21
21/12/2025 01:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو يسعى لبحث الملف الإيراني مع ترمب الأسبوع المقبل
Lebanon 24
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو يسعى لبحث الملف الإيراني مع ترمب الأسبوع المقبل
13:26 | 2025-12-21
21/12/2025 01:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
14:39 | 2025-12-20
20/12/2025 02:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:58 | 2025-12-21
"لبنان 24": دوي انفجارين عند أطراف بلدة مارون الراس في جهة مدينة بنت جبيل بالتزامن مع تحليق طائرات كوادكوبتر في أجواء البلدة
13:56 | 2025-12-21
قوات إسرائيلية تتوغل على الطريق الرابط بين قريتي الصمدانية والعجرف بريف القنيطرة في سوريا
13:55 | 2025-12-21
شرطة واشنطن: وحدات شرطة العاصمة تحقق في حادث إطلاق نار وسط المدينة
13:28 | 2025-12-21
رويترز: رئيس الوزراء البريطاني ناقش مع الرئيس الأميركي الجهود المبذولة لتحقيق "نهاية عادلة ودائمة" للحرب في أوكرانيا
13:26 | 2025-12-21
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو يسعى لبحث الملف الإيراني مع ترمب الأسبوع المقبل
13:25 | 2025-12-21
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو بحث مع قادة الأجهزة الأمنية مسألة تعزيز إيران لترسانتها الصاروخية
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 21:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24