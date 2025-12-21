تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
موقع والا الإسرائيلي: لجنة وزارية برئاسة نتنياهو تناقش اليوم اختصاصات لجنة التحقيق في هجوم السابع من تشرين الأول قبل التصويت عليها في الكنيست
Lebanon 24
21-12-2025
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يدعو أمام الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول "بتوافق واسع"
Lebanon 24
نتنياهو يدعو أمام الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول "بتوافق واسع"
22/12/2025 10:26:51
22/12/2025 10:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول
22/12/2025 10:26:51
22/12/2025 10:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
طرد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية من جلسة لجنة الأمن القومي بالكنيست التي تناقش عقوبة الإعدام (الجزيرة)
Lebanon 24
طرد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية من جلسة لجنة الأمن القومي بالكنيست التي تناقش عقوبة الإعدام (الجزيرة)
22/12/2025 10:26:51
22/12/2025 10:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: نتنياهو يحاول إسكات القنوات التي تتحدث عن لجنة تحقيق حكومية في هجوم تشرين الأول
Lebanon 24
زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: نتنياهو يحاول إسكات القنوات التي تتحدث عن لجنة تحقيق حكومية في هجوم تشرين الأول
22/12/2025 10:26:51
22/12/2025 10:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء مناطق عدة من الجنوب والبقاع على مستويات منخفضة
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء مناطق عدة من الجنوب والبقاع على مستويات منخفضة
03:24 | 2025-12-22
22/12/2025 03:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا قرب كريات شمونة احتجاجا على الأوضاع المعيشية في المدينة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا قرب كريات شمونة احتجاجا على الأوضاع المعيشية في المدينة
03:20 | 2025-12-22
22/12/2025 03:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة (الوكالة الوطنية)
03:19 | 2025-12-22
22/12/2025 03:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الحملات الإعلامية تشكل جزءا من الحرب المركبة المصمَّمة ضد إيران
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الحملات الإعلامية تشكل جزءا من الحرب المركبة المصمَّمة ضد إيران
03:09 | 2025-12-22
22/12/2025 03:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: البرنامج الصاروخي هدفه الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: البرنامج الصاروخي هدفه الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي
03:07 | 2025-12-22
22/12/2025 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
10:30 | 2025-12-21
21/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
10:00 | 2025-12-21
21/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
09:00 | 2025-12-21
21/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:24 | 2025-12-22
"لبنان 24": تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء مناطق عدة من الجنوب والبقاع على مستويات منخفضة
03:20 | 2025-12-22
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا قرب كريات شمونة احتجاجا على الأوضاع المعيشية في المدينة
03:19 | 2025-12-22
مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة (الوكالة الوطنية)
03:09 | 2025-12-22
الخارجية الإيرانية: الحملات الإعلامية تشكل جزءا من الحرب المركبة المصمَّمة ضد إيران
03:07 | 2025-12-22
الخارجية الإيرانية: البرنامج الصاروخي هدفه الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي
03:03 | 2025-12-22
البيت الأبيض يعلن أن الخزانة الأميركية قامت بتحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ كانون الثاني 2025 (التلفزيون العربي)
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 10:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 10:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
22/12/2025 10:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24