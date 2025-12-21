رئيس الوزراء الأسترالي: لن نسمح للإرهابيين المتأثرين بفكر تنظيم داعش بالانتصار أو تقسيم مجتمعنا ونعمل على إقرار قوانين لمكافحة خطاب الكراهية (أ.ف.ب)

Lebanon 24