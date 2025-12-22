تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق
Lebanon 24
22-12-2025
|
00:08
photos
الذهب يحلق مجددًا.. كم بلغ سعر الأونصة؟
Lebanon 24
الذهب يحلق مجددًا.. كم بلغ سعر الأونصة؟
22/12/2025 10:27:53
22/12/2025 10:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "البيتكوين" يتراجع 6.7% إلى ما دون الـ100 ألف دولار للمرة الأولى منذ حزيران الماضي
Lebanon 24
سعر "البيتكوين" يتراجع 6.7% إلى ما دون الـ100 ألف دولار للمرة الأولى منذ حزيران الماضي
22/12/2025 10:27:53
22/12/2025 10:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
22/12/2025 10:27:53
22/12/2025 10:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الفضة ارتفع أكثر من سعر الذهب.. لماذا؟
Lebanon 24
سعر الفضة ارتفع أكثر من سعر الذهب.. لماذا؟
22/12/2025 10:27:53
22/12/2025 10:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء مناطق عدة من الجنوب والبقاع على مستويات منخفضة
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء مناطق عدة من الجنوب والبقاع على مستويات منخفضة
03:24 | 2025-12-22
22/12/2025 03:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا قرب كريات شمونة احتجاجا على الأوضاع المعيشية في المدينة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا قرب كريات شمونة احتجاجا على الأوضاع المعيشية في المدينة
03:20 | 2025-12-22
22/12/2025 03:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة (الوكالة الوطنية)
03:19 | 2025-12-22
22/12/2025 03:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الحملات الإعلامية تشكل جزءا من الحرب المركبة المصمَّمة ضد إيران
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الحملات الإعلامية تشكل جزءا من الحرب المركبة المصمَّمة ضد إيران
03:09 | 2025-12-22
22/12/2025 03:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: البرنامج الصاروخي هدفه الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: البرنامج الصاروخي هدفه الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي
03:07 | 2025-12-22
22/12/2025 03:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
10:30 | 2025-12-21
21/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
10:00 | 2025-12-21
21/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
09:00 | 2025-12-21
21/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:24 | 2025-12-22
"لبنان 24": تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في اجواء مناطق عدة من الجنوب والبقاع على مستويات منخفضة
03:20 | 2025-12-22
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا قرب كريات شمونة احتجاجا على الأوضاع المعيشية في المدينة
03:19 | 2025-12-22
مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة (الوكالة الوطنية)
03:09 | 2025-12-22
الخارجية الإيرانية: الحملات الإعلامية تشكل جزءا من الحرب المركبة المصمَّمة ضد إيران
03:07 | 2025-12-22
الخارجية الإيرانية: البرنامج الصاروخي هدفه الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي
03:03 | 2025-12-22
البيت الأبيض يعلن أن الخزانة الأميركية قامت بتحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ كانون الثاني 2025 (التلفزيون العربي)
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 10:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 10:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
22/12/2025 10:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
