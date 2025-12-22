مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة (الوكالة الوطنية)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
23
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مسيَّرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
22-12-2025
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى المنطقة
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى المنطقة
22/12/2025 15:03:28
22/12/2025 15:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة اسرائيلية تحلق فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
مسيّرة اسرائيلية تحلق فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
22/12/2025 15:03:28
22/12/2025 15:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مسيّرات على علو منخفض في أجواء صور وقرى القضاء (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
تحليق مسيّرات على علو منخفض في أجواء صور وقرى القضاء (الوكالة الوطنية)
22/12/2025 15:03:28
22/12/2025 15:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض جداً في أجواء مدينة صيدا والغازية (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض جداً في أجواء مدينة صيدا والغازية (الوكالة الوطنية)
22/12/2025 15:03:28
22/12/2025 15:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئاسة السورية: الشرع يبحث مع وفد تركي آخر التطورات الإقليمية
Lebanon 24
الرئاسة السورية: الشرع يبحث مع وفد تركي آخر التطورات الإقليمية
07:47 | 2025-12-22
22/12/2025 07:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: تقارير عن اختبار صاروخي في مدن خرم آباد ومهاباد وأصفهان وطهران ومشهد
Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: تقارير عن اختبار صاروخي في مدن خرم آباد ومهاباد وأصفهان وطهران ومشهد
07:36 | 2025-12-22
22/12/2025 07:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام رسمية إيرانية: مناورات صاورخية تجري الآن في عدة مدن
Lebanon 24
وسائل إعلام رسمية إيرانية: مناورات صاورخية تجري الآن في عدة مدن
07:35 | 2025-12-22
22/12/2025 07:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش ونقلهم لقطاعات أخرى
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش ونقلهم لقطاعات أخرى
07:29 | 2025-12-22
22/12/2025 07:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صحافية: سينضم حاكم المصرف المركزي كريم سعيد الى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
Lebanon 24
معلومات صحافية: سينضم حاكم المصرف المركزي كريم سعيد الى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
07:26 | 2025-12-22
22/12/2025 07:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
10:30 | 2025-12-21
21/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
10:00 | 2025-12-21
21/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
09:00 | 2025-12-21
21/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا بعد جنوب الليطاني؟
Lebanon 24
ماذا بعد جنوب الليطاني؟
09:01 | 2025-12-21
21/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:47 | 2025-12-22
الرئاسة السورية: الشرع يبحث مع وفد تركي آخر التطورات الإقليمية
07:36 | 2025-12-22
وكالة أنباء فارس: تقارير عن اختبار صاروخي في مدن خرم آباد ومهاباد وأصفهان وطهران ومشهد
07:35 | 2025-12-22
وسائل إعلام رسمية إيرانية: مناورات صاورخية تجري الآن في عدة مدن
07:29 | 2025-12-22
وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش ونقلهم لقطاعات أخرى
07:26 | 2025-12-22
معلومات صحافية: سينضم حاكم المصرف المركزي كريم سعيد الى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
07:21 | 2025-12-22
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو لا تعتزم مهاجمة الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو وهي مستعدة لتثبيت ذلك في وثيقة قانونية
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 15:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 15:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 15:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24