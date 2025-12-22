الرئيس جوزاف عون لوزير الدفاع الايطالي Guido Crosetto: لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في اي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها

