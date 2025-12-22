"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: احتمالات شنّ هجوم إيراني تقل عن 50 % لكن لا أحد مستعد للمخاطرة والقول إن مناورات الحرس الثوري كانت مجرد تدريب فقط

Lebanon 24