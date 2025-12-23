تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
العربية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوبي خان يونس
Lebanon 24
23-12-2025
|
01:38
photos
0
الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوب خان يونس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوب خان يونس
23/12/2025 12:16:28
23/12/2025 12:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مروحيات إسرائيلية تطلق النار في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الأناضول)
Lebanon 24
مروحيات إسرائيلية تطلق النار في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الأناضول)
23/12/2025 12:16:28
23/12/2025 12:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: دبابات إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف على مناطق جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: دبابات إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف على مناطق جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة
23/12/2025 12:16:28
23/12/2025 12:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: النيران الإسرائيلية تصيب بشكل مباشر مراكب الصيادين على شاطىء بحر خان يونس
Lebanon 24
الحدث: النيران الإسرائيلية تصيب بشكل مباشر مراكب الصيادين على شاطىء بحر خان يونس
23/12/2025 12:16:28
23/12/2025 12:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين جرى برعاية أممية وعمانية
Lebanon 24
اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين جرى برعاية أممية وعمانية
05:11 | 2025-12-23
23/12/2025 05:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزراء القوات يناقشون عدداً من القضايا ولا سيّما مسألة السيولة وعدم قدرة المصارف على تحمّل الكلفة بالإضافة الى اطر المحاسبة (LBC)
Lebanon 24
وزراء القوات يناقشون عدداً من القضايا ولا سيّما مسألة السيولة وعدم قدرة المصارف على تحمّل الكلفة بالإضافة الى اطر المحاسبة (LBC)
05:00 | 2025-12-23
23/12/2025 05:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان هو جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة (lbci)
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان هو جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة (lbci)
04:54 | 2025-12-23
23/12/2025 04:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو للقضاة خلال محاكمته: سنجرى مناورة كبيرة اليوم في الشمال تحسّبًا لهجوم صاروخي واسع
Lebanon 24
نتنياهو للقضاة خلال محاكمته: سنجرى مناورة كبيرة اليوم في الشمال تحسّبًا لهجوم صاروخي واسع
04:48 | 2025-12-23
23/12/2025 04:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن نتحرك "مليمترًا واحدًا" من سوريا
Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن نتحرك "مليمترًا واحدًا" من سوريا
04:30 | 2025-12-23
23/12/2025 04:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-22
22/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
05:56 | 2025-12-22
22/12/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
10:01 | 2025-12-22
22/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
05:11 | 2025-12-23
اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين جرى برعاية أممية وعمانية
05:00 | 2025-12-23
وزراء القوات يناقشون عدداً من القضايا ولا سيّما مسألة السيولة وعدم قدرة المصارف على تحمّل الكلفة بالإضافة الى اطر المحاسبة (LBC)
04:54 | 2025-12-23
حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان هو جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة (lbci)
04:48 | 2025-12-23
نتنياهو للقضاة خلال محاكمته: سنجرى مناورة كبيرة اليوم في الشمال تحسّبًا لهجوم صاروخي واسع
04:30 | 2025-12-23
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن نتحرك "مليمترًا واحدًا" من سوريا
04:25 | 2025-12-23
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة أندرييفكا في إقليم دنيبروبتروفسك الأوكراني
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 12:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 12:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 12:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
