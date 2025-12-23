حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان هو جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة (lbci)

