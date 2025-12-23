رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر من قصر بعبدا: مبادرة من رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تضم جميع القطاعات لمتابعة المطالب المحقّة ونتمنى ان مشروع الفجوة المالية الذي يبحث على طاولة الحكومة ان ينصف الجميع

