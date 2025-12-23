هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: تصريح كاتس يتعارض مع خطة ترامب القاضية بانسحاب الجيش الاسرائيلي بشكل كامل من غزة ولا نقبل عودة الاستيطان في القطاع

Lebanon 24