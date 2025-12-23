تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف شرقي مدينة غزة (الحدث)
Lebanon 24
23-12-2025
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات عنيفة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الحدث)
Lebanon 24
غارات عنيفة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الحدث)
24/12/2025 08:21:21
24/12/2025 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف مناطق وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خانيونس
Lebanon 24
غارات إسرائيلية تستهدف مناطق وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خانيونس
24/12/2025 08:21:21
24/12/2025 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: غارات إسرائيلية عنيفة شرق مدينة غزة
Lebanon 24
العربية: غارات إسرائيلية عنيفة شرق مدينة غزة
24/12/2025 08:21:21
24/12/2025 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب اللبناني
Lebanon 24
"لبنان24": سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب اللبناني
24/12/2025 08:21:21
24/12/2025 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس حتى لو جرى تشكيل قوة دولية
Lebanon 24
معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس حتى لو جرى تشكيل قوة دولية
01:03 | 2025-12-24
24/12/2025 01:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة
Lebanon 24
معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة
01:03 | 2025-12-24
24/12/2025 01:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
Lebanon 24
الجزيرة: إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
00:48 | 2025-12-24
24/12/2025 12:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جميع الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا – الأرز وهي سالكة حاليًا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط (التحكم المروري)
Lebanon 24
جميع الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا – الأرز وهي سالكة حاليًا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط (التحكم المروري)
00:46 | 2025-12-24
24/12/2025 12:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة التحكم: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
غرفة التحكم: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
00:44 | 2025-12-24
24/12/2025 12:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:03 | 2025-12-24
معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر في غزة قبل نزع سلاح حماس حتى لو جرى تشكيل قوة دولية
01:03 | 2025-12-24
معاريف عن مصادر مطلعة: إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب بشأن غزة
00:48 | 2025-12-24
الجزيرة: إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف
00:46 | 2025-12-24
جميع الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا – الأرز وهي سالكة حاليًا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط (التحكم المروري)
00:44 | 2025-12-24
غرفة التحكم: قتيلان و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
00:32 | 2025-12-24
سلطات زابوروجيا الأوكرانية: قتيلان وعدد من المصابين في قصف روسي على المقاطعة
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 08:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24