البطريرك يونان: لا استقرار ولا سيادة من دون دولة واحدة وسلطة شرعية واحدة يكون فيها السلاح محصوراً بيد الشرعية اللبنانية وذلك صوناً للأمن وحماية للكيان اللبناني بهدف احلال السلام الشامل والكامل على الاراضي اللبنانية

Lebanon 24