تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
Lebanon 24
24-12-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
Lebanon 24
"التحكم المروري": نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
24/12/2025 13:58:18
24/12/2025 13:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
Lebanon 24
"التحكم المروري": نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
24/12/2025 13:58:18
24/12/2025 13:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠
Lebanon 24
التحكم المروري: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠
24/12/2025 13:58:18
24/12/2025 13:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠
Lebanon 24
التحكم المروري: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠
24/12/2025 13:58:18
24/12/2025 13:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصنع "ييفريموف" للمطاط الصناعي في منطقة "تولا" الروسية
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصنع "ييفريموف" للمطاط الصناعي في منطقة "تولا" الروسية
06:51 | 2025-12-24
24/12/2025 06:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: "اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة من فلول النظام السابق في جبلة قرب اللاذقية"
Lebanon 24
الإخبارية السورية: "اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة من فلول النظام السابق في جبلة قرب اللاذقية"
06:49 | 2025-12-24
24/12/2025 06:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منطقة اللبونة بقذيفتين
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منطقة اللبونة بقذيفتين
06:21 | 2025-12-24
24/12/2025 06:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر في الخارجية التركية: قيادات حماس أبلغوا وزير الخارجية التركي أنهم استوفوا متطلبات الاتفاق وأن استهداف إسرائيل لقطاع غزة يحول دون المرحلة الثانية
Lebanon 24
مصدر في الخارجية التركية: قيادات حماس أبلغوا وزير الخارجية التركي أنهم استوفوا متطلبات الاتفاق وأن استهداف إسرائيل لقطاع غزة يحول دون المرحلة الثانية
06:20 | 2025-12-24
24/12/2025 06:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: مجلس الاتحاد يوصي وزارة الخارجية بالعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بالكامل
Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: مجلس الاتحاد يوصي وزارة الخارجية بالعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بالكامل
06:18 | 2025-12-24
24/12/2025 06:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
09:01 | 2025-12-23
23/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
14:36 | 2025-12-23
23/12/2025 02:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:51 | 2025-12-24
الجيش الأوكراني: استهدفنا مصنع "ييفريموف" للمطاط الصناعي في منطقة "تولا" الروسية
06:49 | 2025-12-24
الإخبارية السورية: "اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة من فلول النظام السابق في جبلة قرب اللاذقية"
06:21 | 2025-12-24
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منطقة اللبونة بقذيفتين
06:20 | 2025-12-24
مصدر في الخارجية التركية: قيادات حماس أبلغوا وزير الخارجية التركي أنهم استوفوا متطلبات الاتفاق وأن استهداف إسرائيل لقطاع غزة يحول دون المرحلة الثانية
06:18 | 2025-12-24
وسائل إعلام روسية: مجلس الاتحاد يوصي وزارة الخارجية بالعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بالكامل
06:15 | 2025-12-24
الداخلية السورية: قسد تحاول فرض التجنيد الإجباري على المدنيين في حلب
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 13:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 13:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 13:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24