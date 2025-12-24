وزارة الداخلية السورية: فرع مكافحة المخدرات في البادية قبض على "م.ر" بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتورّطه في تهريب المواد المخدرة إلى الأردن عبر بالونات مهيأة للتهريب جواً

