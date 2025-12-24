تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره اليوناني الأوضاع في قطاع غزة وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يدعم ترسيخ وقف إطلاق النار
Lebanon 24
24-12-2025
|
05:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أهمية ضمان وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام في غزة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أهمية ضمان وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام في غزة
24/12/2025 20:00:15
24/12/2025 20:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية قطر يبحث هاتفيًّا مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع في قطاع غزة وضرورة ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
وزير خارجية قطر يبحث هاتفيًّا مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع في قطاع غزة وضرورة ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
24/12/2025 20:00:15
24/12/2025 20:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي ونظيره المصري عبد العاطي بحثا هاتفيا جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة وبدء المرحلة الثانية من الاتفاق وإدخال المساعدات
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي ونظيره المصري عبد العاطي بحثا هاتفيا جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة وبدء المرحلة الثانية من الاتفاق وإدخال المساعدات
24/12/2025 20:00:15
24/12/2025 20:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ كافة بنود الخطة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ كافة بنود الخطة
24/12/2025 20:00:15
24/12/2025 20:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان مشترك لدول غربية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن القرار وعن توسيع المستوطنات
Lebanon 24
بيان مشترك لدول غربية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن القرار وعن توسيع المستوطنات
12:53 | 2025-12-24
24/12/2025 12:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك لدول غربية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية وتوسيع المستوطنات
Lebanon 24
بيان مشترك لدول غربية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية وتوسيع المستوطنات
12:50 | 2025-12-24
24/12/2025 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نقول لإدارة ترمب إن مدّ يد الدبلوماسية لا يعني إرسال قاذفات قنابل لضرب إيران
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نقول لإدارة ترمب إن مدّ يد الدبلوماسية لا يعني إرسال قاذفات قنابل لضرب إيران
12:36 | 2025-12-24
24/12/2025 12:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: يمكن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إجراء محادثة بين بوتين وترامب
Lebanon 24
الكرملين: يمكن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إجراء محادثة بين بوتين وترامب
12:15 | 2025-12-24
24/12/2025 12:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: المناقشات حول الضمانات الأمنية لكييف ستستمر في كانون الثاني المقبل
Lebanon 24
ماكرون: المناقشات حول الضمانات الأمنية لكييف ستستمر في كانون الثاني المقبل
12:14 | 2025-12-24
24/12/2025 12:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
14:36 | 2025-12-23
23/12/2025 02:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:53 | 2025-12-24
بيان مشترك لدول غربية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن القرار وعن توسيع المستوطنات
12:50 | 2025-12-24
بيان مشترك لدول غربية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية وتوسيع المستوطنات
12:36 | 2025-12-24
وزير الخارجية الإيراني: نقول لإدارة ترمب إن مدّ يد الدبلوماسية لا يعني إرسال قاذفات قنابل لضرب إيران
12:15 | 2025-12-24
الكرملين: يمكن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إجراء محادثة بين بوتين وترامب
12:14 | 2025-12-24
ماكرون: المناقشات حول الضمانات الأمنية لكييف ستستمر في كانون الثاني المقبل
12:05 | 2025-12-24
حماس: ندعو إلى إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 20:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 20:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 20:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24