"رويترز": حماس تنفي مسؤوليتها عن انفجار رفح الذي أصيب من جرائه ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة وتقول إنه وقع في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة

Lebanon 24