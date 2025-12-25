تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الواقعة بين مروحين وٲم التوت
Lebanon 24
25-12-2025
|
12:33
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدفُ مناطق حدودية لبنانية لاسيما بين ميس الجبل وحولا
Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدفُ مناطق حدودية لبنانية لاسيما بين ميس الجبل وحولا
26/12/2025 01:14:45
26/12/2025 01:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيليّ على المنطقة الواقعة بين أطراف بليدا وعيترون
Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيليّ على المنطقة الواقعة بين أطراف بليدا وعيترون
26/12/2025 01:14:45
26/12/2025 01:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مزرعة شانوح في اطراف بلدة حلتا
Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مزرعة شانوح في اطراف بلدة حلتا
26/12/2025 01:14:45
26/12/2025 01:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": المدفعية الإسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ليف ورامية
Lebanon 24
"لبنان 24": المدفعية الإسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ليف ورامية
26/12/2025 01:14:45
26/12/2025 01:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ترامب عبر منصّة "تروث سوشال": الولايات المتحدة شنّت الليلة ضربة قوية ضد تنظيم الدولة في شمال غرب نيجيريا
Lebanon 24
ترامب عبر منصّة "تروث سوشال": الولايات المتحدة شنّت الليلة ضربة قوية ضد تنظيم الدولة في شمال غرب نيجيريا
18:07 | 2025-12-25
25/12/2025 06:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية
17:59 | 2025-12-25
25/12/2025 05:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تفجّر مدرّعات مفخخة في محيط مقبرة البطش شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة
Lebanon 24
قوات الاحتلال تفجّر مدرّعات مفخخة في محيط مقبرة البطش شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة
17:57 | 2025-12-25
25/12/2025 05:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف شرقي حي التفاح في غزة
Lebanon 24
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف شرقي حي التفاح في غزة
17:41 | 2025-12-25
25/12/2025 05:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة شرق مدينة غزة
Lebanon 24
انفجارات ضخمة شرق مدينة غزة
17:33 | 2025-12-25
25/12/2025 05:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
04:50 | 2025-12-25
25/12/2025 04:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ابعاد شهيب.. جنبلاط يزوره فهل عادت الأمور الى طبيعتها؟
Lebanon 24
بعد ابعاد شهيب.. جنبلاط يزوره فهل عادت الأمور الى طبيعتها؟
01:45 | 2025-12-25
25/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
18:07 | 2025-12-25
ترامب عبر منصّة "تروث سوشال": الولايات المتحدة شنّت الليلة ضربة قوية ضد تنظيم الدولة في شمال غرب نيجيريا
17:59 | 2025-12-25
قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية
17:57 | 2025-12-25
قوات الاحتلال تفجّر مدرّعات مفخخة في محيط مقبرة البطش شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة
17:41 | 2025-12-25
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف شرقي حي التفاح في غزة
17:33 | 2025-12-25
انفجارات ضخمة شرق مدينة غزة
17:26 | 2025-12-25
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 01:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 01:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 01:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
