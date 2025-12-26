تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
الداخلية السورية لـ "الحدث": داعش قد يكون متورطا في تفجير المسجد في حمص
Lebanon 24
26-12-2025
|
07:42
"المرصد السوري": 5 قتلى و17 جريحًا من جراء التفجير في المسجد في حمص
Lebanon 24
"المرصد السوري": 5 قتلى و17 جريحًا من جراء التفجير في المسجد في حمص
26/12/2025 21:59:57
26/12/2025 21:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر في الداخلية السورية لـ"الحدث": إستهداف أوكار وخلايا إرهابية لداعش في منطقة عفرين
Lebanon 24
مصدر في الداخلية السورية لـ"الحدث": إستهداف أوكار وخلايا إرهابية لداعش في منطقة عفرين
26/12/2025 21:59:57
26/12/2025 21:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على متورطين بتهريب أسلحة للسويداء ومناطق قسد وخلايا داعش
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على متورطين بتهريب أسلحة للسويداء ومناطق قسد وخلايا داعش
26/12/2025 21:59:57
26/12/2025 21:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تنظيم داعش يتبنى هجوم مسجد حمص (الحدث)
Lebanon 24
تنظيم داعش يتبنى هجوم مسجد حمص (الحدث)
26/12/2025 21:59:57
26/12/2025 21:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: نثمن جهود السعودية والإمارات بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لاحتواء التوتر
Lebanon 24
الخارجية السورية: نثمن جهود السعودية والإمارات بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لاحتواء التوتر
14:46 | 2025-12-26
26/12/2025 02:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا
14:39 | 2025-12-26
26/12/2025 02:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض لـ"أكسيوس": لم يتبق لنتنياهو سوى الرئيس ترامب الذي لا يزال يكنّ له الودّ لكنه يريد أن يرى اتفاق غزة يتقدم بوتيرة أسرع مما هو عليه الآن
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض لـ"أكسيوس": لم يتبق لنتنياهو سوى الرئيس ترامب الذي لا يزال يكنّ له الودّ لكنه يريد أن يرى اتفاق غزة يتقدم بوتيرة أسرع مما هو عليه الآن
14:38 | 2025-12-26
26/12/2025 02:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران في بغداد: طهران مستعدة لــ "حماية النظام السياسي العراقي" في حال تلقت "طلبا" من بغداد
Lebanon 24
سفير إيران في بغداد: طهران مستعدة لــ "حماية النظام السياسي العراقي" في حال تلقت "طلبا" من بغداد
14:31 | 2025-12-26
26/12/2025 02:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران في بغداد: "فصائل المقاومة" تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة لعملية نزع السلاح
Lebanon 24
سفير إيران في بغداد: "فصائل المقاومة" تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة لعملية نزع السلاح
14:27 | 2025-12-26
26/12/2025 02:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
14:46 | 2025-12-26
الخارجية السورية: نثمن جهود السعودية والإمارات بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لاحتواء التوتر
14:39 | 2025-12-26
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا
14:38 | 2025-12-26
مسؤول في البيت الأبيض لـ"أكسيوس": لم يتبق لنتنياهو سوى الرئيس ترامب الذي لا يزال يكنّ له الودّ لكنه يريد أن يرى اتفاق غزة يتقدم بوتيرة أسرع مما هو عليه الآن
14:31 | 2025-12-26
سفير إيران في بغداد: طهران مستعدة لــ "حماية النظام السياسي العراقي" في حال تلقت "طلبا" من بغداد
14:27 | 2025-12-26
سفير إيران في بغداد: "فصائل المقاومة" تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة لعملية نزع السلاح
14:25 | 2025-12-26
القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل لا تتجه حاليا إلى مناورة برية واسعة في لبنان بسبب تعقيدات الطقس الشتوي
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 21:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 21:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 21:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
